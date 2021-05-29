У Туркменістані чиновників змусили поголити голови

Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменістану з'явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька

У Туркменістані оголошено жалобу через смерть батька президента

Чиновників і керівників приватних компаній в Туркменістані тимчасово зобов'язали ходити з голеними наголо головами і носити національні тюбетейки.

Як повідомляє «Радіо Свобода», це пов'язано з оголошеною в країні жалобою через смерть батька президента.

Мялікгули Бердимухамедов (батько президента країни Гурбангули Бердимухамедова) помер 18 травня, йому було 88 років.

Протягом 40 днів після його смерті в країні триватиме жалоба і буде діяти правило – керівники державних установ і приватних підприємств зобов'язані поголити голови і носити тахья (національну туркменську тюбетейку). Вимога поширюється на чоловіків.

Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменістану з'явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька.

Раніше у Туркменістані заснували свято на честь улюбленого собаки президента.

Також президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників.

А ще раніше у Туркменістані затримували людей, які стояли у черзі до банкоматів.