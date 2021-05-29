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    У Туркменістані чиновників змусили поголити голови

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    Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменістану з'явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька - У Туркменістані чиновників змусили поголити голови

    Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменістану з'явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька

    У Туркменістані оголошено жалобу через смерть батька президента

    Чиновників і керівників приватних компаній в Туркменістані тимчасово зобов'язали ходити з голеними наголо головами і носити національні тюбетейки.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», це пов'язано з оголошеною в країні жалобою через смерть батька президента.

    Мялікгули Бердимухамедов (батько президента країни Гурбангули Бердимухамедова) помер 18 травня, йому було 88 років.

    Протягом 40 днів після його смерті в країні триватиме жалоба і буде діяти правило – керівники державних установ і приватних підприємств зобов'язані поголити голови і носити тахья (національну туркменську тюбетейку). Вимога поширюється на чоловіків.

    Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменістану з'явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька.

    Раніше у Туркменістані заснували свято на честь улюбленого собаки президента.

    Також президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників.

    А ще раніше у Туркменістані затримували людей, які стояли у черзі до банкоматів.

    Теги: політика смерть чиновник Туркменістан президент
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    У Туркменістані чиновників змусили поголити голови