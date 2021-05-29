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    У Туреччині знайшли тіло української альпіністки, яка зникла на початку травня

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    Протягом декількох тижнів Яну Кривошею&nbsp;шукали&nbsp;різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських - У Туреччині знайшли тіло української альпіністки, яка зникла на початку травня

    Протягом декількох тижнів Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських

    Ймовірно, українка загинула, впавши з прямовисних скель

    Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку з початку травня шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.

    Про це пише український портал Туреччини у з посиланням на видання AntalyaHakkinda

    Припускають, що українка загинула, впавши з прямовисних скель. Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських.

    Однак тіло вдалося знайти тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

    Після того, як тіло загиблої альпіністки було зняте зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії, його доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті.

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    Нагадаємо, 42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса-Стамбул-Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там.

    Брат зниклої альпіністки вважав, що дівчину могли викрасти.

    Теги: Туреччина Одеса смерть альпінізм
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    У Туреччині знайшли тіло української альпіністки, яка зникла на початку травня