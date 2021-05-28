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    Смертельний дайвінг. У Єгипті загинув колишній головний розвідник України

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    Віктор Гвоздь був призначений главою&nbsp;Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року - Смертельний дайвінг. У Єгипті загинув колишній головний розвідник України
    Віктор Гвоздь був призначений главою Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року
    Фото: Сегодня

    Чоловіка доставили у госпіталь, але врятувати його не вдалося

    Помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки (в 2014-2016 роках) Віктор Гвоздь. Цю інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише «Укрінформ».

    «Так, це правда, на жаль, Віктор Гвоздь помер», – сказав він.

    Раніше ЗМІ повідомили, що сьогодні під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет) після занурення не піднявся з води колишній глава Служби зовнішньої розвідки.

    Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.

    За даними джерел у дипломатичних колах, ситуація знаходиться на контролі посольства України в Єгипті. Екс-глава СЗР разом з дружиною перебували на відпочинку в готелі Jaz Dahabeya Dahab.

    24 травня знімок з ексглавою СЗР у Facebook оприлюднили в публікації, згядно з якою він того дня теж займався дайвінгом.

    Аналогічне фото Гвоздь публікував того самого дня на своїй сторінці.

    Віктор Гвоздь був призначений главою Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року. Звільнений указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року.

    Він був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». Генерал-лейтенант, доктор військових наук.
    Також був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2008-2010 роках.
    Віктор Гвоздь був активним учасником Революції гідності.
    Колишній начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк свого часу вибачився перед ексголовою Служби зовнішньої розвідки Віктором Гвоздем за поширення помилкової інформації щодо нього.

    «Мною 2 жовтня 2017 року був проведений брифінг щодо ходу та результатів розслідування окремих злочинів проти Майдану, а також щодо протидії слідству. Під час брифінгу були озвучені прізвища учасників телефонної розмови щодо оформлення дозволів на використання та зберігання зброї, в ході якого продемонстровано розмову Гриняка В. П. та начебто Гвоздя В. І. За результатами додаткової перевірки встановлено, що насправді, співрозмовником був не Гвоздь В. І., а інший високопосадовець, який під час протестних акцій на Майдані займав посаду заступника командира внутрішніх військ», – ідеться в заяві Горбатюка.

    Теги: розвідка трагедія Єгипет відпочинок смерть госпіталь
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    Смертельний дайвінг. У Єгипті загинув колишній головний розвідник України