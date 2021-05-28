Смертельний дайвінг. У Єгипті загинув колишній головний розвідник України

Віктор Гвоздь був призначений главою Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року

Чоловіка доставили у госпіталь, але врятувати його не вдалося

Помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки (в 2014-2016 роках) Віктор Гвоздь. Цю інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише «Укрінформ».

«Так, це правда, на жаль, Віктор Гвоздь помер», – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що сьогодні під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет) після занурення не піднявся з води колишній глава Служби зовнішньої розвідки.

Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.

За даними джерел у дипломатичних колах, ситуація знаходиться на контролі посольства України в Єгипті. Екс-глава СЗР разом з дружиною перебували на відпочинку в готелі Jaz Dahabeya Dahab.

24 травня знімок з ексглавою СЗР у Facebook оприлюднили в публікації, згядно з якою він того дня теж займався дайвінгом.





Аналогічне фото Гвоздь публікував того самого дня на своїй сторінці.



Віктор Гвоздь був призначений главою Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року. Звільнений указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року.

Він був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». Генерал-лейтенант, доктор військових наук.

Також був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2008-2010 роках. Віктор Гвоздь був активним учасником Революції гідності.

«Мною 2 жовтня 2017 року був проведений брифінг щодо ходу та результатів розслідування окремих злочинів проти Майдану, а також щодо протидії слідству. Під час брифінгу були озвучені прізвища учасників телефонної розмови щодо оформлення дозволів на використання та зберігання зброї, в ході якого продемонстровано розмову Гриняка В. П. та начебто Гвоздя В. І. За результатами додаткової перевірки встановлено, що насправді, співрозмовником був не Гвоздь В. І., а інший високопосадовець, який під час протестних акцій на Майдані займав посаду заступника командира внутрішніх військ», – ідеться в заяві Горбатюка.