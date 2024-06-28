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У США помер український винахідник і провідний інженер Любомир Романків

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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У США помер український винахідник і провідний інженер Любомир Романків
У США помер український винахідник Любомир Романків
фото з відкритих джерел

Любомир Романків зробив 180 наукових відкриттів, 67 із них запатентував 

У пʼятницю, 28 червня, в США помер український винахідник Любомир Романків. За своє життя Романків зробив 180 наукових відкриттів, 67 із них запатентував. Про це повідомив громадський діяч і голова Крайової пластової ради Юрій Юзич. 

«Сьогодні вночі (за українським часом) у США помер український винахідник, начальний пластун Любомир Романків», – йдеться у дописі.

Романків помер у віці 93 роки в США, де проживав із 1958-го. Причина смерті не повідомляється.

Один із найвідоміших винаходів Романківа – тонкоплівні магнітні голівки для запису інформації, що уможливило появу жорстких дисків та персональних комп’ютерів, зокрема і компʼютерів Apple.

Нагадаємо, Любомир Романків народився у 1931 році на Львівщині. З 12-ти років став членом тогочасного таємного Пласту, який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою «Виховні спільноти української молоді» (ВСУМ).

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Теги: США Україна

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