У Пакистані через аномальну спеку загинули майже 600 людей

Прогнозується, що спека триватиме у Пакистані до наступного тижня

Через спеку в Пакистані тисячі людей потрапили до лікарні, померли 568. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у найбільшому місті країни Карачі температура повітря перевищила 40°C, але через високу вологість відчувалось як 49-50°C. За даними медиків, протягом останніх шести днів вони доправили до міського моргу 568 жертв теплового удару.

«Більшість людей, які звернулися до лікарні, були віком 60-70 років. Але деякі мали близько 45 і було навіть кілька 20-річних. Багато з тих, кому ми надали допомогу, працювали надворі. Ми порадили їм пити якомога більше води і носити легкий одяг», – сказав завідувач відділення невідкладної допомоги в Цивільній лікарні Карачі Імран Сарвар Шейх.

Спека накрила Пакистан минулими вихідними. Прогнозується, що триватиме вона до наступного тижня, хоча температура дещо знизиться.

Нагадаємо, що через спеку в Греції загинули вже шестеро туристів. Останнім зафіксованим випадком була смерть 67-річного німця на грецькому острові Крит. Як повідомляється, у неділю турист вирушив один у похід каньйоном у регіоні Сугія і за кілька годин зателефонував дружині і повідомив, що погано почувається.

Також кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб. Зазначається, що більша частина загиблих були незареєстрованими віряни. Так, із 658 загиблих у Саудівській Аравії 630 осіб не мали реєстрації, розповів арабський дипломат. Серед жертв, про яких стало відомо у четвер, 58 осіб були із Єгипту.