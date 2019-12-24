У столиці нагородили переможців хештег-марафону #SpeakUpUkraine



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переможцями на всеукраїнському рівні стали 3 команди Фото: Патрульна поліція

У змаганні взяли участь 275 шкільних команд

В Україні фінішувало наймасштабніше змагання з безпеки дорожнього руху «Хештег-марафон #SpeakUpUkraine». Змагання проходило у 140 населених пунктах України. У кожному регіоні, де були зареєстровані команди-учасниці, журі визначило призові місця. Загалом у змаганні взяло участь понад 16 тисяч школярів, вчителів, батьків, поліцейських, медиків і рятувальників.

«Секрет успіху нашого проєкту можна транспонувати на всю галузь безпеки на дорозі або на всю державу - просто виявіть проблему, чітко поставте ціль її усунути, а потім об‘єднайте усіх, хто на це впливає. Ось такий приклад ці школярі показали сьогодні всій Україні», - сказала голова ГО «Traffic Challenge» Ольга Дробишева.

За умовами змагання, для перемоги командам-учасницям потрібно було, зокрема, звернути увагу місцевого населення, органів влади та ЗМІ на конкретні проблеми небезпеки для дітей на дорозі і домогтися їх вирішення. До акцій по всій Україні долучилося 128,4 тис. людей.

«Це змагання не лише про безпеку дорожнього руху. Це конкурс, у якому кожен зміг відчути в собі сили щось змінити - впливати на ситуацію довкола. Зміни, які відбулися протягом хештег-марафону, - це маленькі перемоги, які дарують віру в силу звичайних людей», - зазначила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

Переможцями на всеукраїнському рівні стали 3 команди:

І місце - команда #0118 Миколаївської ЗОШ №11. Їм вдалося домогтися встановлення світлофора на небезпечній ділянці біля школи, а до навчання на 3 етапі не тільки провели практичні тренінги з надання домедичної допомоги з професійним інструктором-рятувальником, а ще й організували навчання із загонами аварійно-рятувального призначення на території рятувальної станції, провели тренінги з соціальним педагогом з батьками, провели виїзне практичне заняття «Безпека велосипедистів» в управлінні патрульної поліції, відвідали відділ виїзної консультативної (екстреної) медичної допомоги та медицини катастроф з тренінгами від реаніматологів про домедичну допомогу та транспортування постраждалих у ДТП, провели окреме тренінгове заняття з педагогами з забезпечення безпеки груп дітей, організували заняття для старшокласників у автошколі, проходили вебінари, а також провели практичний майстер-клас з нашивання світловідбивачів на верхній одяг дітей та багато іншого.

- команда #0118 Миколаївської ЗОШ №11. Їм вдалося домогтися встановлення світлофора на небезпечній ділянці біля школи, а до навчання на 3 етапі не тільки провели практичні тренінги з надання домедичної допомоги з професійним інструктором-рятувальником, а ще й організували навчання із загонами аварійно-рятувального призначення на території рятувальної станції, провели тренінги з соціальним педагогом з батьками, провели виїзне практичне заняття «Безпека велосипедистів» в управлінні патрульної поліції, відвідали відділ виїзної консультативної (екстреної) медичної допомоги та медицини катастроф з тренінгами від реаніматологів про домедичну допомогу та транспортування постраждалих у ДТП, провели окреме тренінгове заняття з педагогами з забезпечення безпеки груп дітей, організували заняття для старшокласників у автошколі, проходили вебінари, а також провели практичний майстер-клас з нашивання світловідбивачів на верхній одяг дітей та багато іншого. ІІ місце посіла команда #0014 Полтавської школи №19. Ця команда проводила наймасовіші акції. Наприклад, лише на 1 етапі дітки молодшої школи організували заходи: виставка робіт на зупинці, у приміщенні відділення банку, вздовж вулиці, на якій знаходиться школа, у будівельному супермаркеті, у ресторані, на АЗК, на СТО та на шкільному паркані, а також провели флешмоб на вулиці Івана Мазепи, під час якого тримали плакати та вигукували «Водій! Будь обережним! Діти на дорозі!»

посіла команда #0014 Полтавської школи №19. Ця команда проводила наймасовіші акції. Наприклад, лише на 1 етапі дітки молодшої школи організували заходи: виставка робіт на зупинці, у приміщенні відділення банку, вздовж вулиці, на якій знаходиться школа, у будівельному супермаркеті, у ресторані, на АЗК, на СТО та на шкільному паркані, а також провели флешмоб на вулиці Івана Мазепи, під час якого тримали плакати та вигукували «Водій! Будь обережним! Діти на дорозі!» ІІІ місце посіла команда #0272 Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва, с. Сокальці, Львівська обл. Ця команда розробила плакати з Qr-кодом, за яким можна подивитися відеоролики про правила поведінки у шкільному автобусі, та організувала розміщення цих плакатів у шкільних автобусах.

Під час своїх акцій командам допомагала патрульна поліція.

У цьому громадському дитячо-молодіжному проєкті взяли участь 275 шкільних команд. Звіти про сотні таких досягнень команди публікували у соцмережах з хештегом #SpeakUpUkraine (міжнародне гасло, проголошене ООН та ВООЗ, що символізує дії та висловлювання за безпеку на дорозі).

Серед подарунків, які отримали школи-переможці, - мультимедійні проектори, делініатори, шкільні комплекти світловідбивачів, найсучасніші аптечки домедичної допомоги європейського зразка, освітня література з безпеки дорожнього руху та багато іншого. А члени команд-переможців отримали персональні комплекти подарунків - фітнес-трекери, книжки, світловідбивачі, 3Д-пазли, конструктори, парасольки, книжки та інші сувеніри. Також всі команди-переможці отримали дипломи, а всі команди-учасники, які виконали всі завдання марафону - отримають сертифікати учасників.

Крім того, новорічним подарунком командам-переможцям став перегляд легендарного зимового шоу 5D світового рівня «Winterra. Легенда казкового краю» від організаторів - компанії Starlight Entertainment.

Змагання проходило за підтримки Офісу президента, Патрульної поліції, Центру громадського здоров’я (МОЗ).

Інформаційний партнер «Главком».