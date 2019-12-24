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    Суд заарештував водія, який у Києві збив на смерть двох велосипедистів

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    В результаті ДТП від велосипедів майже нічого не лишилося - Суд заарештував водія, який у Києві збив на смерть двох велосипедистів
    В результаті ДТП від велосипедів майже нічого не лишилося
    Фото: Нацполіція

    Правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

    Столичні поліцейські повідомили водію автомобіля «Шевроле» про підозру у вчиненні ДТП на Брест-Литовському шосе, в результаті якої загинули двоє велосипедистів.

    Попередньо поліцейські встановили, що водій перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися у попутному напрямку. Внаслідок події чоловік та жінка, 1974 років народження, отримали смертельні травми. Водія авто поліцейські затримали на місці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а у подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

    Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Запобіжний захід йому обере суд.

    Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події. 

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    Суд заарештував водія, який у Києві збив на смерть двох велосипедистів
    Суд заарештував водія, який у Києві збив на смерть двох велосипедистів

    Нагадаємо, 21 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.

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