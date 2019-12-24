Суд заарештував водія, який у Києві збив на смерть двох велосипедистів



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В результаті ДТП від велосипедів майже нічого не лишилося Фото: Нацполіція

Правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

Столичні поліцейські повідомили водію автомобіля «Шевроле» про підозру у вчиненні ДТП на Брест-Литовському шосе, в результаті якої загинули двоє велосипедистів.

Попередньо поліцейські встановили, що водій перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися у попутному напрямку. Внаслідок події чоловік та жінка, 1974 років народження, отримали смертельні травми. Водія авто поліцейські затримали на місці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а у подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Запобіжний захід йому обере суд.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, 21 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.