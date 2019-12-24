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    Суд виніс вирок власнику автівку, в якій діти знайшли гранату (фото)

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    Власник автомобіля отримав 5 років&nbsp;позбавлення волі - Суд виніс вирок власнику автівку, в якій діти знайшли гранату (фото)
    Власник автомобіля отримав 5 років позбавлення волі
    Фото: Прокуратура Києва

    В результаті вибуху гранати в автомобілі постраждали четверо дітей

    Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок власнику автомобіля «Волга», припаркованому по вул. Чорнобильській, в якому 14 червня 2018 року діти знайшли бойову гранату.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Нагадаємо, група дітей знайшла в автомобілі ГАЗ-24 «Волга» коробку, яка вибухнула при спробі її відкрити. Внаслідок вибуху постраждало четверо дітей віком від 5 до 11 років, двоє з яких отримали тяжкі тілесні ушкодження. Причиною вибуху стала бойова граната РГД-5, яку у коробку поклав власник автомобіля.


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    Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі.

    Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральних та матеріальних збитків у розмірі понад 200 тисяч грн кожному.

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