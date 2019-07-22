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    Суспільство

    У столиці Польщі на виборчій дільниці перемогла партія «Слуга народу»

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    <hr /> <p>У Варшаві п&rsquo;ятивідсотковий виборчий бар&rsquo;єр перетнула також партія Шарія, що набрала 5,6%</p> - У столиці Польщі на виборчій дільниці перемогла партія «Слуга народу»

    У Варшаві п’ятивідсотковий виборчий бар’єр перетнула також партія Шарія, що набрала 5,6%

    За «Слугу народу» проголосували 35,4% виборців у Варшаві, за «Європейську солідарність» – 24,3%, партію «Голос» – 23,2%

    У столиці Польщі Варшаві на виборчій дільниці після голосування на позачергових парламентських виборах в Україні найбільше голосів здобула пропрезидентська партія «Слуга народу». У трійку лідерів увійшли також партії «Європейська солідарність» та «Голос».

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Зокрема, за «Слугу народу» проголосували 35,4% виборців у Варшаві, за «Європейську солідарність» – 24,3%, партію «Голос» – 23,2%.

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    У Варшаві п’ятивідсотковий виборчий бар’єр перетнула також партія Шарія, що набрала 5,6%.

    Усі інші партії отримали значно менше голосів підтримки. Зокрема, «Сила і честь» - 2,6%, «Свобода» - 2,4%, «Батьківщина» - 1,7%, «Рух нових сил» - 1,2 %.

    Загалом, на дільниці у Варшаві у неділю проголосували 2382 українці, що майже удвічі менше ніж під час другого туру президентських виборів.

    Нагадаємо, у Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 35,51% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,12% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,69%, «Європейська солідарність» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,2%, «Голос» - 6,41%.

    Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту Радикальна партія - 3,99%, «Сила і честь», яка набирає 3,72% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 24%, і ВО «Свобода» - 2,34%.

    У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Як повідомлялося, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.

    Остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах в Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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