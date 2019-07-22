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    У «Голосі» готові пропонувати Вакарчука на посаду прем'єр-міністра

    • Розсилка
    У «Голосі» готові пропонувати Вакарчука на посаду прем'єр-міністра

    Прем'єрство Вакарчука не є самоціллю і не буде умовою входження в коаліцію, зазначили в політсилі

    У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

    Про це глава виборчого штабу і другий номер списку партії Юлія Клименко заявила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    «На прем'єр-міністра готові пропонувати, але питання — хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови», — сказала вона.

    Водночас, вона зазначила, що прем'єрство Вакарчука не є самоціллю і не буде умовою входження в коаліцію.

    «Так як та партія, яка виграє, повинна нести повну відповідальність, в тому числі і за прем'єр-міністра», — додала Клименко.

    Вона також зазначила, що поки між партіями «Слуга народу» та «Голос» не було ніяких переговорів.

    «Ми не будемо ділити міністерства за партійними квотами. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є. Ми не будемо наполягати на тому, щоб наша людина очолював міністерство. Все буде залежати з одного боку від коаліційної угоди, а з іншого, ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері», — додала Клименко.

    Щодо себе, Клименко зазначила, що готова залишитися як депутатом в парламенті, так і перейти у виконавчу владу, в залежності від партійної доцільності.

    За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.  

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      41.45%
    • ОПЗЖ
      11.04%
    • Батьківщина
      9.52%
    • Європейська солідарність
      8.41%
    • Голос
      5.79%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      5.62%
    • Сила і честь
      3.45%
    • Опозиційний блок
      3.25%
    • Свобода
      2.56%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.46%
    • Партія Шарія
      1.79%
    • Громадянська позиція
      1.06%
    • Партія зелених України
      0.85%
    • Самопоміч
      0.70%
    • Аграрна партія України
      0.68%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.45%
    • Сила людей
      0.26%
    • Сила права
      0.15%
    • Патріот
      0.15%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Факел
      0.07%
    • Незалежність
      0.06%
     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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