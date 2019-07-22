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    Поліція зареєструвала 2105 заяв, пов'язаних з проведенням виборів в Раду

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    Поліція зареєструвала 2105 заяв, пов'язаних з проведенням виборів в Раду

    Поліція в день виборів зафіксувала велику кількість «гастролерів»

    За день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

    За його словами, серед цих порушень 504 пов’язані з незаконною агітацією; 74 - підкупом виборців; 67 - перешкоджанням здійсненню виборчого права; 46 - конфліктами; 38 - фотографуванням бюлетенів; 31 - пошкодженням бюлетенів; 26 - повідомлення про замінування.

    Крім того, поліція зафіксувала велику кількість «гастролерів» – велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат.

    Зокрема, у Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування.

    У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники «Опори» на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів. 

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.02%
    • ОПЗЖ
      12.53%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.35%
    • Голос
      6.38%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.15%
    • Сила і честь
      3.65%
    • Опозиційний блок
      3.25%
    • Свобода
      2.36%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.21%
    • Партія Шарія
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Партія зелених України
      0.69%
    • Аграрна партія України
      0.48%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.20%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.13%
    • Патріот
      0.11%
    • Незалежність
      0.06%
    • Факел
      0.05%

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    вибори Львів замінування Сергій Князєв поліція
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