Поліція зареєструвала 2105 заяв, пов'язаних з проведенням виборів в Раду



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Поліція в день виборів зафіксувала велику кількість «гастролерів»

За день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, серед цих порушень 504 пов’язані з незаконною агітацією; 74 - підкупом виборців; 67 - перешкоджанням здійсненню виборчого права; 46 - конфліктами; 38 - фотографуванням бюлетенів; 31 - пошкодженням бюлетенів; 26 - повідомлення про замінування.

Крім того, поліція зафіксувала велику кількість «гастролерів» – велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат.

Зокрема, у Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування.

У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники «Опори» на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

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