Поліція зареєструвала 2105 заяв, пов'язаних з проведенням виборів в Раду
Поліція в день виборів зафіксувала велику кількість «гастролерів»За день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.
За його словами, серед цих порушень 504 пов’язані з незаконною агітацією; 74 - підкупом виборців; 67 - перешкоджанням здійсненню виборчого права; 46 - конфліктами; 38 - фотографуванням бюлетенів; 31 - пошкодженням бюлетенів; 26 - повідомлення про замінування.
Крім того, поліція зафіксувала велику кількість «гастролерів» – велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат.
Зокрема, у Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування.
У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники «Опори» на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
-
Слуга народу42.02%
-
ОПЗЖ12.53%
-
Європейська солідарність8.70%
-
Батьківщина8.35%
-
Голос6.38%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.15%
-
Сила і честь3.65%
-
Опозиційний блок3.25%
-
Свобода2.36%
-
Українська стратегія Гройсмана2.21%
-
Партія Шарія2.18%
-
Громадянська позиція1.08%
-
Самопоміч0.73%
-
Партія зелених України0.69%
-
Аграрна партія України0.48%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
-
Сила людей0.20%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.13%
-
Патріот0.11%
-
Незалежність0.06%
-
Факел0.05%
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.