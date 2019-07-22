Фаріон назвала результати виборів національним самогубством



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«Дякую, з ким працювала і хто підтримав», - подякувала своїм однодумцям Ірина Фаріон

Мовознавиця написала, що «тепер розуміє, чому був Голодомор і репресії»

Українська мовознавиця і політик Ірина Фаріон назвала голосування на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня «національним самогубством». Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

Фаріон написала, що «тепер розуміє, чому був Голодомор і репресії».

«Дякую, з ким працювала і хто підтримав», - подякувала своїм однодумцям Фаріон.

Як повідомлялося, Ірина Фаріон балотувалася на дострокових виборах до Верховної Ради на 116 виборчому окрузі від ВО «Свобада» у Львові. Її суперниками були діючі народні депутати Ірина Подоляк від партії «Самопоміч» та Микола Княжицький, що представляв «Європейську Солідарність». За попередніми результатами підрахунків голосування на окрузі лідирує один з авторів «мовного закону» Микола Княжицький.

Нагадаємо, у Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 35,51% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,12% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,69%, «Європейська солідарність» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,2%, «Голос» - 6,41%.

Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту Радикальна партія - 3,99%, «Сила і честь», яка набирає 3,72% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 24%, і ВО «Свобода» - 2,34%.

У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Як повідомлялося, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.

Остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах в Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019