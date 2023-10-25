Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус

Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії

Вранці середи, 25 жовтня, на території Румунії зареєстрували землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера). Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

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Зазначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 127 км від кордону з Україною на глибині 131 км.

«Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

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Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 17 червня 2023 року з магнітудою 4,1.

Землетрус не несе загрози для населення України.

Нагадаємо, 9 жовтня землетрус було чутно в трьох областях України.