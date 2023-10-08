Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Потужний землетрус в Афганістані: загинули понад 2400 людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Потужний землетрус в Афганістані: загинули понад 2400 людей
Кількість жертв внаслідок землетрусу сягнула 2 445 осіб
фото: EPA

Більше 2 тис. людей поранені

Унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей. Про це повідомляє видання Reuters. 

За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала. 

Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Афганістану Джанан Сайєк заявив, що кількість загиблих зросла до 2 445 осіб. За його словами, більше 2 тис. людей поранені. Раніше він заявляв про поранення 9 240 осіб.

Речник також зазначив, що 1 320 будинків було пошкоджено або зруйновано.

Кількість жертв ще остаточно не встановлена, адже постійно надходить інформація з більш віддалених частин країни, де важко організувати операції з надання допомоги та порятунку.

Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані сталися два землетруси магнітудою 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Офіційні особи стверджують, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.

Теги: Афганістан землетрус поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія обстріляла Херсонщину: серед постраждалих поліцейський
Росія обстріляла Херсонщину: серед постраждалих поліцейський
12 вересня, 23:39
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус
14 вересня, 14:33
Більшість зони землетрусу розташована у важкодоступних районах
Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,8 тис. осіб
12 вересня, 08:40
Окупанти застосовують штурмову авіацію на Луганщині
Масована атака дронів по Одещині, влучання по території підприємства у Херсоні: ситуація в регіонах
13 вересня, 09:44
Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
20 вересня, 10:50
Росіяни здійснили два мінометних обстріли Сумщини
Авіабомби на Луганщині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
3 жовтня, 10:12
Вчора внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків
Авіабомби на Луганщині, дрон-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді: ситуація в регіонах
4 жовтня, 12:03
Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі
Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі
Вчора, 14:33
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 7 жовтня 2023 рік
Окупанти обстріляли Запорізьку область касетними снарядами: є загибла та поранені
7 жовтня, 10:18

Соціум

ХАМАС утримує понад 130 заручників
ХАМАС утримує понад 130 заручників
США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю
США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю
Потужний землетрус в Афганістані: загинули понад 2400 людей
Потужний землетрус в Афганістані: загинули понад 2400 людей
Європа посилює захист єврейських громад після нападу на Ізраїль
Європа посилює захист єврейських громад після нападу на Ізраїль
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих перевищила 700 осіб
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих перевищила 700 осіб
Війна в Ізраїлі: Папа Римський відреагував
Війна в Ізраїлі: Папа Римський відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
33K
В Україні випав перший сніг
20K
КДБ стежило за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
9293
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
9217
Померла Ніна Матвієнко
8005
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Новини

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
7 жовтня, 12:24

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту