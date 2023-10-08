Потужний землетрус в Афганістані: загинули понад 2400 людей

Більше 2 тис. людей поранені

Унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей. Про це повідомляє видання Reuters.

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За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала.

Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Афганістану Джанан Сайєк заявив, що кількість загиблих зросла до 2 445 осіб. За його словами, більше 2 тис. людей поранені. Раніше він заявляв про поранення 9 240 осіб.

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Речник також зазначив, що 1 320 будинків було пошкоджено або зруйновано.

Кількість жертв ще остаточно не встановлена, адже постійно надходить інформація з більш віддалених частин країни, де важко організувати операції з надання допомоги та порятунку.

Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані сталися два землетруси магнітудою 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

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Офіційні особи стверджують, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.