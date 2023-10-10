У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів

Джерело землетрусу розташоване на території Словаччини

Жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей ввечері 9 жовтня відчули підземні поштовхи. За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу знаходилося на території Словаччини.

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«Джерело землетрусу знаходиться на території Словаччини, 60 км. від кордону України, на глибіні 10 км», – йдеться в повідомленні.

Магнітуда – 5,4. За класифікацією землетрус відноситься до сильно помірних.

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«Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина легка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури», – розповіли фахівці.

Нагадаємо, у Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера.

Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Раніше повідомлялося, що унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.