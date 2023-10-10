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У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів
фото: карта Головного центру спеціального контролю

Джерело землетрусу розташоване на території Словаччини

Жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей ввечері 9 жовтня відчули підземні поштовхи. За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу знаходилося на території Словаччини.

«Джерело землетрусу знаходиться на території Словаччини, 60 км. від кордону України, на глибіні 10 км», – йдеться в повідомленні.

У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів фото 1

Магнітуда – 5,4. За класифікацією землетрус відноситься до сильно помірних. 

«Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина легка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури», – розповіли фахівці.

Нагадаємо, у Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. 

Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Раніше повідомлялося, що унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.

Теги: Львівщина Закарпаття Тернопільщина землетрус

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