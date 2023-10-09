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Словаччину сколихнув землетрус. Поштовхи відчули в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Словаччину сколихнув землетрус. Поштовхи відчули в Україні
фото: скріншот

Землетрус із магнітудою 4,5 бала був зафіксований поблизу міста Гуменне в Словаччині

Ввечері в західній частині Закарпатської області були відчутні поштовхи від землетрусу, який стався в сусідній країні – Словаччині. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

За попередньою інформацією, землетрус із магнітудою 4,5 бала був зафіксований поблизу міста Гуменне в Словаччині.

Поштовхи були відчутні в Ужгороді і навіть в Мукачеві.

«Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів», – йдеться у повідомленні ОВА.

Землетрус на сході Словаччини
Землетрус на сході Словаччини
фото: скріншот

За словами фахівців, це вже третій землетрус у гірському поясі Карпат. Ситуацію продовжують моніторити.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що у Львові відчули землетрус з епіцентром у Словаччині.

«В епіцентрі воно було магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації незабаром», – додав чиновник.

Нагадаємо, у Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. 

Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Раніше повідомлялося, що унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.

Теги: Словаччина Україна землетрус

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