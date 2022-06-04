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  4. У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)
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    Суспільство

    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)

    У Вільнюсі пройшов Марш рівності&nbsp; - У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)
    У Вільнюсі пройшов Марш рівності 
    фото: lrt.lt

    Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ учасники акції вийшли з прапорами України

    Учасники цьогорічного маршу рівності у Вільнюсі та Сяноку принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ+, українські прапори, щоб висловити солідарність з українцями у боротьбі з росіянами. Про це повідомляє LRT та учасники акції в соцмережах.

    У центрі Вільнюса зібралися тисячі людей. Поліція оцінила кількість учасників у близько 4500 осіб, хоча організатори наполягають, що це занижена цифра і фото та відеозйомка з дрона дає підстави говорити про близько 20 тисяч.

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    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)
    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)
    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)
    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)

    Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ та плакатів, на фото з акції можна бачити щонайменш декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.

    Як повідомлялося, через повномасштабну війну Росії на території України, у 2022 році Марш рівності в Києві не відбудеться. Натомість у Варшаві 25 червня проведуть Марш за мир і свободу України.

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    Теги: росія окупанти війна ЛГБТ Марш рівності прапор Литва Україна окупація #stoprussia
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    У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)