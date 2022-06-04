У Вільнюсі пройшов Марш рівності з прапорами України (фото)

Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ учасники акції вийшли з прапорами України

Учасники цьогорічного маршу рівності у Вільнюсі та Сяноку принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ+, українські прапори, щоб висловити солідарність з українцями у боротьбі з росіянами. Про це повідомляє LRT та учасники акції в соцмережах.

У центрі Вільнюса зібралися тисячі людей. Поліція оцінила кількість учасників у близько 4500 осіб, хоча організатори наполягають, що це занижена цифра і фото та відеозйомка з дрона дає підстави говорити про близько 20 тисяч.

Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ та плакатів, на фото з акції можна бачити щонайменш декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.

Як повідомлялося, через повномасштабну війну Росії на території України, у 2022 році Марш рівності в Києві не відбудеться. Натомість у Варшаві 25 червня проведуть Марш за мир і свободу України.