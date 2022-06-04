  1. Головна
  2. Новини
  3. Резніков назвав оптимістичні терміни завершення війни з Росією
рус
    Новини

    Резніков назвав оптимістичні терміни завершення війни з Росією

    Резніков: &laquo;Ми повинні зупинити Росію та стримувати в майбутньому&raquo;&nbsp; - Резніков назвав оптимістичні терміни завершення війни з Росією
    Резніков: «Ми повинні зупинити Росію та стримувати в майбутньому» 
    фото з відкритих джерел

    Міністр наголосив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а «вбивці, мародери та ґвалтівники»

    Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що передбачити, коли завершиться війна з Росією неможливо, але, за його оптимістичними прогнозами, це може статися до кінця поточного року. Про це він заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

    «Росія продовжує докладати зусиль для окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – сказав Резніков,

    За його словами, мрією кремлівської влади є «зібрати землі», які вони вважають «своїми». «Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію та стримувати в майбутньому», – застеріг міністр оборони.

    Резніков також наголосив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а «вбивці, мародери та ґвалтівники».

    Раніше міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти армія війна військові Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резніков назвав оптимістичні терміни завершення війни з Росією