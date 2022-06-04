Резніков назвав оптимістичні терміни завершення війни з Росією

Міністр наголосив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а «вбивці, мародери та ґвалтівники»

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що передбачити, коли завершиться війна з Росією неможливо, але, за його оптимістичними прогнозами, це може статися до кінця поточного року. Про це він заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

«Росія продовжує докладати зусиль для окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – сказав Резніков,

За його словами, мрією кремлівської влади є «зібрати землі», які вони вважають «своїми». «Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію та стримувати в майбутньому», – застеріг міністр оборони.

Резніков також наголосив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а «вбивці, мародери та ґвалтівники».

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.