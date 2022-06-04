США підтвердили, що зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі

Третє засідання Контактної групи відбудеться у Брюсселі 15 червня

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі. Про це Остін написав у Twitter.

Остін зазначає, що починаючи з 7 червня, він відправиться у міжнародну поїздку у декілька країн з метою сприяння просуванню ряду ключових американських оборонних пріоритетів і партнерств в усьому світі. Його подорож передбачає візити до Сінгапуру, Тайланду і Бельгії.

«Я відправлюсь до Брюсселю (Бельгія) для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення Росії», – написав Остін.

Finally, I'll go to Brussels, Belgium to host the next in-person Ukraine Defense Contact Group meeting. Defense leaders from literally all over the world will be there to discuss the ongoing crisis in Ukraine in the wake of Russia's unprovoked invasion. (5/6) — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 4, 2022

Також у Брюсселі він візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на якому будуть обговорені заявки Швеції і Фінляндії щодо вступу в Альянс і відбудеться діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 23 травня за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь онлайн у другому засіданні Контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».

Перша зустріч консультативної групи з оборонної допомоги України відбулася 26 квітня на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині. У ній взяли участь міністри оборони усіх країн НАТО, тихоокеанські партнери США та Британії – Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, кілька держав Близького Сходу – Ізраїль, Катар та Йорданія, а також кілька держав Африки – Кенія, Ліберія, Туніс та Марокко.

Третє засідання Контактної групи з України («Рамштайн-3») відбудеться у Брюсселі 15 червня.