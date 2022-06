США підтвердили, що зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі. Про це Остін написав у Twitter.

Остін зазначає, що починаючи з 7 червня, він відправиться у міжнародну поїздку у декілька країн з метою сприяння просуванню ряду ключових американських оборонних пріоритетів і партнерств в усьому світі. Його подорож передбачає візити до Сінгапуру, Тайланду і Бельгії.

«Я відправлюсь до Брюсселю (Бельгія) для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення Росії», – написав Остін.

Finally, I'll go to Brussels, Belgium to host the next in-person Ukraine Defense Contact Group meeting. Defense leaders from literally all over the world will be there to discuss the ongoing crisis in Ukraine in the wake of Russia's unprovoked invasion. (5/6)