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    Політика

    США підтвердили, що зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі

    Остін обговорить з країнами НАТО&nbsp;вторгнення Росії в Україну - США підтвердили, що зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі
    Остін обговорить з країнами НАТО вторгнення Росії в Україну
    фото з відкритих джерел

    Третє засідання Контактної групи відбудеться у Брюсселі 15 червня

    Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі. Про це Остін написав у Twitter.

    Остін зазначає, що починаючи з 7 червня, він відправиться у міжнародну поїздку у декілька країн з метою сприяння просуванню ряду ключових американських оборонних пріоритетів і партнерств в усьому світі. Його подорож передбачає візити до Сінгапуру, Тайланду і Бельгії.

    «Я відправлюсь до Брюсселю (Бельгія) для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення Росії», – написав Остін.

    Також у Брюсселі він візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на якому будуть обговорені заявки Швеції і Фінляндії щодо вступу в Альянс і відбудеться діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну.

    Нагадаємо, 23 травня за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь онлайн у другому засіданні Контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».

    Перша зустріч консультативної групи з оборонної допомоги України відбулася 26 квітня на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині. У ній взяли участь міністри оборони усіх країн НАТО, тихоокеанські партнери США та Британії – Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, кілька держав Близького Сходу – Ізраїль, Катар та Йорданія, а також кілька держав Африки – Кенія, Ліберія, Туніс та Марокко.

    Третє засідання Контактної групи з України («Рамштайн-3») відбудеться у Брюсселі 15 червня.

    Теги: росія окупанти США НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    США підтвердили, що зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі