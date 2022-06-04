Російська опозиція стала найкращим союзником Путіна

Путинський режим піде рано чи пізно, хоча й найстрашнішою ціною

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О том, что оппозиционная деятельность в России невозможна, я говорил еще много лет назад. Можно вести споры о том, что такое оппозиционная деятельность, может быть я не правильно понимаю значение этого слова.

На мой взгляд, оппозиционная деятельность – это все таки реальная борьба за изменения существующей ситуации

Оппозиция пытается взять власть. 15 лет назад мы пытались бороться за свободный выборы, собирать коалиции. Пожалуй, пик оппозиционной деятельности в России, когда что-то могло измениться – это 2011-2012 годы. Тогда была сделана последняя реальная попытка изменить вектор развития страны. Прошло 10 лет. Страна скатилась к фашизму и на мой взгляд спорить об этом бессмысленно.

Россия сегодня – фашистская диктатура, которая ко всем проявлениям фашизма внутри страны добавила еще и внешнюю агрессию.

На этом фоне было бы полезно оценить итог «оппозиционной деятельности» за этот период, итог участия в выборах и заседаниях в муниципальных советах.

Итог сегодня один – Россия стала фашистским государством

Я не говорю, что эта деятельность привела нашу страну к фашизму. Каждый пытался что-то делать по мере своих сил и возможностей и, совершенно очевидно, что это делалось искренне и с самыми лучшими побуждениями. Я понимаю, что подавляющее большинство верило, что выборы в муниципалитет могут что-то изменить и вкладывало душу в свою работу. Но есть результат. И этот результат настолько ужасен, что спор о том, стоило ли всем этим заниматься, теряет всякий смысл.

Я считал и считаю, что это было не просто бессмысленно, но и вредно. Я, Борис Немцов, Билл Браудер, Владимир Кара-Мурза боролись за введение санкций против России, а те, кто находился в России на своих муниципальных местах, всегда очень скептически или даже негативно отзывались об этой идее, создавая нам имидж «городских сумасшедших» на Западе. И множество раз, когда мы выходили с предложениями о введении санкций, мы сталкивались с непонимаем. В России гибридный режим, – говорили нам, – в России действует множество правозащитных и оппозиционных организаций. О каких санкциях может идти речь?

Под прикрытием этой «гибридности» путинский режим набирал политический капитал и вес, коррумпировал европейские политические элиты

Россия превращалась в чудовище при полном попустительстве Запада. Я прекрасно помню момент, когда Россия возвращалась в Совет Европы. Тогда я написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу. Косвенный ответ, который я получил, говорил, что «десятки российских организаций, которые продолжают функционировать внутри страны, считают, что это необходимо. А вы кто такие?».

К нам относились, как к городским сумасшедшим и радикалам, желающим столкнуть Россию с пути эволюционного развития, ведь мы говорили, что война неизбежна, что в России не будет никаких перемен через выборы, что путинский режим стремительно катится к настоящему фашизму и что любая деятельность внутри России контролируется властью. Что-то власти не понравится – тебя моментально посадят или даже убьют.

Этот спор сегодня закончился и мы должны обсуждать совершенно другие вещи. Настало время думать о том, что будет с Россией в будущем, что будет с образом страны, когда этот кошмар закончится.

Путинский режим уйдет рано или поздно, хоть и самой страшной ценой

Но совершенно очевидно, что годы и десятилетия Россия будет изживать комплексы нацистской Германии. У «прекрасной России будущего» в этом будущем будут серьезные проблемы, у нее будет репутация бандитов и убийц, как у Германии в 45-м.

И если мы отталкиваемся от этой точки зрения и понимаем, что мы все в той или иной степени несем ответственность за чудовищные преступления режима в Украине, то мы должны думать не о том, как поддержать свою оппозиционную репутацию в глазах небольшой горстки людей, а о том, как нам всем вместе добиться того, чтобы у России появился шанс вернуться в сообщество цивилизованных народов.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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