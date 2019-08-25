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    Суспільство

    У Запоріжжі почне працювати безкоштовний річковий транспорт

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    У Запоріжжі почне працювати безкоштовний річковий транспорт
    Фото: zp.gov.ua

    Річковий транспорт працюватиме у період виконання ремонтних робіт на греблі «Дніпрогесу»

    З 28 серпня у Запоріжжі почне працювати річковий транспорт. Це допоможе вирішити проблеми транспортних заторів на греблі «Дніпрогесу».

    Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

    Зазначається, що з 28 серпня у Запоріжжі почнуть працювати річкові перевезення з правого берега до «Річкового порту» і у зворотному напрямку. Річковий транспорт працюватиме у період виконання на греблі «Дніпрогесу» ремонту дороги.

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    Передбачається, що вранці буде здійснюватися рейс з правого берега до «Річкового порту». Наприкінці дня – у зворотному напрямку. 

    На правому березі причальний понтон планується встановити з боку Правобережного пляжу. На протилежному березі катер причалюватиме в Річковому порту.

    Вранці катер вирушатиме з правого берега до Річкового порту. Після цього відправиться розвозити дачників. Наприкінці дня – рейс у зворотному напрямку. Управління з питань транспортного забезпечення міської ради погодить графік перевезень з «Адміністрацією річкових портів» та проінформує запоріжців додатково.

    Планується спочатку використовувати один катер, у разі необхідності залучати другий. Також ведуться переговори з приватними річковими перевізниками.

    Нагадаємо, запоріжці зможуть користуватися катерами безкоштовно. Витрати бере на себе бюджет міста.

    Як повідомлялося, після планового обслуговування розпочне свою роботу київський фунікулер.

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