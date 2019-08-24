Президентка Словаччини планує менше літати заради збереження екології



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Одним із пріоритетів Чапутової стане досягнення «екологічної нейтральності»

Радник президента Словаччини каже, що Чапутова має намір користуватися залізницею

Президент Словаччини Зузана Чапутова має намір скоротити кількість переміщень авіатранспортом заради збереження екології.

Про це в інтерв’ю Aktuality.sk розповів радник нового президента Юрай Різман.

За його словами, одним із пріоритетів Чапутової стане досягнення «екологічної нейтральності» - країна має викидати не більший обсяг парникових газів, аніж здатні переробити її ліси.

Один із кроків у цьому напрямку – президент збирається суттєво скоротити кількість польотів авіатранспортом у випадку поїздок на невеликі відстані, віддаючи перевагу менш шкідливому для екології наземному транспорту.

«Деякі трансфери будуть поїздом. Деякі державні візити здійснюватимуться інакше, ніж вони були. Отже, ми будемо вживаємо заходів»,- заявив Різман.

Разом з тим він визнав, що повністю відмовитися від авіарейсів Чапутова не зможе, а крім того – пересування наземним транспортом вимагатиме вирішення питань із безпекою президента Словаччини.

Як відомо, Чапутова стала п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

Джерело: Європейська правда