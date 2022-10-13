У Запоріжжі з’явилася вулиця на честь «кіборга» та історика В’ячеслава Зайцева

В’ячеслав Зайцев загинув на війні проти російських загарбників

12 жовтня на сесії Запорізької міської ради було ухвалено рішення про перейменування вулиці Лермонтова на вулицю В'ячеслава Зайцева.

В'ячеслав Зайцев – громадський діяч, історик, депутат Запорізької міської ради, завідувач інформаційно-видавничим відділом Державного підприємства "Національний заповідник Хортиця", сержант Збройних сил України, кіборг, загинув 5 жовтня 2022 року на фронті.

Також Вячеславу Зайцеву присвоєно звання почесного громадянина міста Запоріжжя.

В'ячеслав Зайцев пішов захищати Україну від російських окупантів у 2014 році, був у найгарячіших точках Донбасу, серед яких – Донецький аеропорт та Дебальцеве.

За рік він повернувся додому – зайнявся депутатською та науковою діяльністю. В'ячеслав був видатним істориком, науковцем, депутатом Запорізької міської ради останніх двох скликань, кавалером Ордену «За мужність».

Із початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України В'ячеслав Зайцев повернувся на службу в ЗСУ та знову став на захист рідного краю. 5 жовтня стало відомо, що він загинув у бою. Похорон героя відбувся 10 жовтня.