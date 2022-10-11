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Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну

країна героїв
Дар'я Самборська
glavcom.ua
Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну
В'ячеславу Зайцеву було 42 роки
фото з відкритих джерел

В'ячеслав Зайцев відстоював незалежність України з 2014 року

Боротьба з окупантами для нього почалася ще вісім років тому. Історик та депутат Запорізької міської ради В'ячеслав Зайцев, якого Україна знає також як патріота та Героя, ще у 2014-му пішов у військкомат і записався до лав добровольців. Тому, коли Росія почала повномасштабний наступ у 2022 році на усіх фронтах, він, не вагаючись, знову пішов воювати.

Своїм позивним десантник обрав назву відомого острова на Дніпрі – «Хортиця». В'ячеслав Зайцев загинув 5 жовтня, героїчно обстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямі. У день смерті військовий виставив своє фото з донецьких степів з проханням допомогти у зборі грошей на ремонт двигуна для автомобіля Folksvagen T3. І написав «Переможемо разом!».

В’ячеслав Зайцев був істориком, завідувачем інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця», депутатом Запорізької міської ради останніх двох скликань. 6 вересня йому виповнилось 42 роки.

Він долучився до Збройних сил України та воював у зоні АТО від березня 2014 року. У складі окремої аеромобільної бригади брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцево. Був двічі поранений. За бойові заслуги відзначений державною нагородою – Орденом «За мужність» третього ступеня.

Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну фото 1

Військова служба

В’ячеслав Зайцев мав досвід військової служби у бойовій десантній частині у Болграді. Почав виконувати бойові завдання у складі 79-ї аеромобільної бригади. Спочатку Зайцев та інші військові бригади дислокувалися на адмінкордоні з анексованим Кримом (район Чонгара). У травні 2014 року Зайцева направили до Донецької області.

Там, будучи гранатометником, він разом з іншими бійцями утримував Донецький аеропорт. Навіть отримавши поранення, Зайцев відмовився від евакуації та продовжив відбивати атаки російських військових у районі Донецького аеропорту.

Особистий ворог Мотороли

У 2015 році Зайцев в одному з інтерв’ю розповідав, що під час оборони Донбасу він з побратимами час від часу перехоплювали радіохвилі терористів і прослуховували їх. Це допомагало, наприклад, знати, коли вони будуть підвозити боєприпаси, коли у них буде рух якогось транспорту, якась ротація. До того ж загарбники казали, що у них буде атака, а наші бійці замовляли на цей час міномети й артилерію. Найбільше йому запам’яталося перехоплення розмови одного із ватажків донецьких бойовиків і російський найманець Арсена Павлова на прізвисько Моторола. Він в радіоперехопленні назвав Зайцева своїм особистим ворогом.

«Одна з «нагород» для мене – це радіорозмова терористів з Моторолою, коли вони жалілися, що гранатометник їх просто «дістав». Це був я. І Моторола казав: «Ну, вбий уже цього гранатометника! Скільки можна!». Я так сміявся: ось вона слава прийшла, і мої заслуги ворог нарешті оцінив як слід», – пригадував Зайцев.

Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну фото 2

Спогади

Про загибель Вʼячеслава Зайцева писав у Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Я знав його насамперед як свого студента, який ще у молоді роки показав себе як справжній боєць. І тоді, коли закидував фарбою бігборди негідника Януковича, і коли відмовився каятись і перепрошувати на вимогу горе-ректора. І тоді, коли у 2014 році в перших рядах поїхав з Майдану на фронт, поповнивши ряди захисників донецького аеропорту», – писав Олександр Старух, висловлюючи співчуття.

Докладніше всього про В’ячеслава Зайцева розповіли у Національному заповіднику «Хортиця», де він працював:

«Завжди усміхнений, жартівливий, позитивний, невідмовний. Історик, науковець, дослідник пам’яток запорозького козацтва, археолог, гідроархеолог, і водночас незламний «кіборг», відважний воїн, який до останнього подиху захищав свою державу. Слава був уособленням боротьби та незламності. У 2014 році він пішов боронити країну від російського ворога, був у найгарячіших точках Донбасу серед яких – Донецький аеропорт. Через рік повернувся додому – зайнявся депутатською та науковою діяльністю, очолив інформаційний відділ Національного заповідника «Хортиця». Згодом очолив сектор «Кам’янська Січ» – той, що займався пам’яткою національного значення, яка ось-ось вирветься з-під окупації», – йдеться у повідомленні.

Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну фото 3

У заповідник Зайцев прийшов у 2011 році екскурсоводом.

«Відтоді завоював наші серця ерудованістю, харизмою та почуттям гумору. Згодом очолив наукову бібліотеку. Переймався археологією, пам’ятками, островом Хортицею. Особливо любив працювати з дітьми. Його неперевершені екскурсії запам’ятовувались надовго. Не минало жодного дня, щоб він не придумав та не втілив якийсь проєкт», – пригадують колеги.

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Теги: фронт незалежність ворог військові боєприпаси Запоріжжя Герой України

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