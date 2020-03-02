На Закарпатті застрелився 20-річний прикордонник



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Попередня версія смерті прикордонника – самогубство

Медики після прибуття на місце інциденту констатували смерть військовослужбовця

У неділю, 1 березня, на ділянці Мукачівського прикордонного загону у селі Ділове на Закарпатті під час служби застрелився 20-річний прикордонник.

Про це повідомила речниця прикордонного загону Леся Федорова.

«Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону впродовж останнього місяця на посиленні. До місця події було викликано швидку допомогу та співробітників Нацполіції. Власне, медики вже після прибуття констатували смерть військовослужбовця. Попередньо розглядається версія – самогубство», – повідомила речниця поліції Ганна Дан журналістам UA:Суспільне.

Раніше повідомлялося, що у будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони.