У центрі Києва з кулею в голові знайдений Вульф, колишній бізнес-партнер ворога Коломойського



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Пістолет-кулемет «Скорпіон». З такою моделі був убитий бізнесмен Фото: gunsroom.ru

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття, у ході слідства версія про самогубство буде перевірена за допомогою експертиз та інших слідчих дій

У центрі Києва з кулею в голові знайдений Леонід Вульф, колишній бізнес-партнер ворога Коломойського. Про це пише видання «Страна».

Вчора, 25 лютого, у другій половині дня друзі, які прийшли провідати бізнесмена Леоніда Вульфа, виявили його мертвим.

Як повідомили джерела видання в МВС, Вульф не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною і ще одним спільним знайомим вирішили його навідати в квартирі на вулиці Городецького.

Коли приїхали, двері були замкнені, і вони потрапили у приміщення, відкривши двері своїм ключем (у адвоката був дублікат). У коридорі виявили закривавлене тіло Вульфа з простреленою головою. В руках у нього був пістолет-кулемет «Скорпіон». Тут же знайшли і одну стріляну гільзу. Обстановка в квартирі не була порушена, що не могло вказувати на боротьбу, вхідні двері та замки цілі, тому поки основна версія слідства - самогубство.

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. В ході слідства версія про самогубство буде перевірена за допомогою експертиз та інших слідчих дій.

Раніше повідомлялось, що в кінці листопада минулого року з квартири Вульфа викрали велику суму - понад 200 тисяч доларів США.

Можливо, фінансові труднощі і могли його штовхнути на суїцид. Або ж причиною стали проблеми зі здоров'ям.

Про загиблого Леоніда Вульфа відомо, що він був особистістю неординарною і дуже відомої в бізнес-колах комерсантів, які починали свій бізнес в 90-і роки.

З відкритих джерел відомо, що криворіжець Леонід Вульф в 90-х створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму «Єврокоммодітес», через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції. Прибутки обчислювалися десятками мільйонів доларів. Такий прибутковий бізнес привернув увагу криворізького кримінального авторитета на прізвище Горпинич (його в кримінальних колах називали на прізвисько - Святий). Святий для початку просто наїхав на Леоніда Вульфа і запропонував відстібнути частку. Той ділитися відмовився. І під час однієї з наступних розборок Горпинич був убитий (як вважається, його пристрелив охоронець Вульфа Сергій Швець). Потім Вульф займався різними бізнесами. І навіть встиг посидіти в ізраїльській в'язниці Ашарон.

Також, за заявою самого Вульфа, він свого часу він був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але потім вони посварилися.

Вадим Шульман останнім часом став відомий тим , що подав заяву в ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви у ФБР розслідується кримінальна справа.