  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві жінка знайшла сина повішеним

    • Розсилка
    У Києві жінка знайшла сина повішеним

    Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії

    У ніч на середу, 4 березня, у будинку за адресою вулиця Теодора Драйзера, 20А в Києві жінка зайшла в квартиру і побачила моторошну картину. В одній з кімнат вона знайшла сина мертвим, він повісився.

    Виклик в поліцію надійшов близько 23:45. Про це повідомляє Інформатор.

    Жінка сама дістала сина з петлі. Хлопець був уже мертвий.

    Поліцейські з'ясували, що хлопець вів нормальний спосіб життя: не пив, не курив і не мав психічних відхилень. Йому було 20 років.

    Передсмертної записки правоохоронці не знайшли, а на моніторі комп'ютера залишилася інструкція, як зробити петлю.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві жінка знайшла сина повішеним
    У Києві жінка знайшла сина повішеним
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.

    Національна поліція України Київ смерть самогубство кияни жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ