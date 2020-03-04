У Києві жінка знайшла сина повішеним



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Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії

У ніч на середу, 4 березня, у будинку за адресою вулиця Теодора Драйзера, 20А в Києві жінка зайшла в квартиру і побачила моторошну картину. В одній з кімнат вона знайшла сина мертвим, він повісився.

Виклик в поліцію надійшов близько 23:45. Про це повідомляє Інформатор.

Жінка сама дістала сина з петлі. Хлопець був уже мертвий.

Поліцейські з'ясували, що хлопець вів нормальний спосіб життя: не пив, не курив і не мав психічних відхилень. Йому було 20 років.

Передсмертної записки правоохоронці не знайшли, а на моніторі комп'ютера залишилася інструкція, як зробити петлю.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.