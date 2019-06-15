Учасники визволення Маріуполя отримали державні відзнаки



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Фото: Нацполіція

40 бійців, які брали участь у спецоперації та зараз боронять Донеччину, нагороджені вогнепальною зброєю та іншими відзнаками

Військовослужбовці Національної гвардії та поліцейські отримали державні та відомчі відзнаки у Маріуполі під час заходів з нагоди п'ятої річниці визволення міста від незаконних збройних формувань.

Нагороди вручив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, повідомляє прес-служба поліції.

«Від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова хочу привітати Маріуполь, його жителів та добровольців з Днем визволення. Вже п'ять років наше з вами місто є прикладом мужності та відваги. Маріуполь – це місто-герой, яке звільнило себе від загарбників. Показало, що воно не здається» – звернувся до місцевих жителів Троян.

Як зазначається, 40 бійців, які брали участь у спецоперації та зараз боронять Донеччину, нагороджені вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, грамотами Кабінету міністрів України, подяками та цінними подарунками.

Відомчою відзнакою «За безпеку народу» відзначений працівник кримінальної поліції Донецької області підполковник поліції Іван Шкуропацький.

Участь в урочистому заході взяли керівник угруповання Національної гвардії України в ООС Ігор Тимошенко, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць, голова Маріупольської міськради Вадим Бойченко, начальник поліції Донецької області Микола Семенишин та представники інших органів МВС.

Урочистості завершилися маршем захисників, після чого на честь свята у Маріуполі розпочався масштабний фестиваль. Безпеку під час заходу забезпечують сили поліції та Нацгвардії.

Як повідомлялося, 13 червня відзначалася п'ята річниця визволення Маріуполя від окупації.

Сьогодні, 15 червня, президент Володимир Зеленський поїхав до Маріуполя з робочою поїздкою.

Також Зеленський у Маріуполі відкрив Центр розмінування ДСНС.

Нагадаємо, Зеленський у касці відвідав завод Ахметова (фото).