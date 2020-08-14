Україна хоче вийти з угоди про Антитерористичний центр країн СНД
Зеленський ініціював законопроєкт «Про вихід України з Рішень про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД»
Президент України Володимир Зеленський пропонує народним депутатам відмовитися від рішень України про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт №0065 «Про вихід України з Рішень про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» зареєстровано в парламенті в четвер.
Тексту законопроєкту на парламентськму сайті поки що немає.
До відома, Антитерористичний центр держав-учасників СНД було створено у 2000 році зі штаб-квартирою в Москві.
Україна підписала положення про Антитерористичний центр з обмовкою.
Як повідомлялося, 12 серпня Україна виходить з «прикордонної» угоди СНД.
Також у липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД. Як повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.