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    Суспільство

    Україна хоче вийти з угоди про Антитерористичний центр країн СНД

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    Антитерористичний центр держав-учасників СНД було створено у 2000 році зі штаб-квартирою в Москві - Україна хоче вийти з угоди про Антитерористичний центр країн СНД
    Антитерористичний центр держав-учасників СНД було створено у 2000 році зі штаб-квартирою в Москві

    Зеленський ініціював законопроєкт «Про вихід України з Рішень про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД»

    Президент України Володимир Зеленський пропонує народним депутатам відмовитися від рішень України про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    Відповідний законопроєкт №0065 «Про вихід України з Рішень про створення і діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» зареєстровано в парламенті в четвер.

    Тексту законопроєкту на парламентськму сайті поки що немає.

    До відома, Антитерористичний центр держав-учасників СНД було створено у 2000 році зі штаб-квартирою в Москві.

    Україна підписала положення про Антитерористичний центр з обмовкою.

    Як повідомлялося, 12 серпня Україна виходить з «прикордонної» угоди СНД.

    Також у липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНДЯк повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.

    Володимир Зеленський СНД Україна президент
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