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    Суспільство

    Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією - МЗС

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    Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, щоб українці мали захист, перебуваючи на території РФ, - Боднар - Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією - МЗС
    Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, щоб українці мали захист, перебуваючи на території РФ, - Боднар

    До війни в України з Росією було 453 договори, зараз залишаються чинними близько 300 документів, - Боднар

    Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що Україна планує подальший перегляд і скорочення договірної бази з Росією до мінімально необхідного рівня. Про це урядовець сказав в інтерв’ю Укрінформу.

    «До (російсько-української – ред. ) війни у нас було 453 підписаних двосторонніх угод. Зараз залишається чинними близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися», - сказав дипломат.

    Боднар зауважив, що Україна не йде на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити нашим громадянам.

    «Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, відповідно, громадяни України до карантину вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали змогу отримати захист. Якщо скасувати відразу всі угоди, ми опинимося у патовій ситуації, коли не матимемо механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ. А цього допускати не можна», - зазначив заступник міністра.

    Боднар поінформував, що наразі чинними є функціональні договори - частково договірна база в рамках СНД і частково двостороння.

    «Але ми з міністерствами і відомствами їх поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України», - пояснив він.

    За словами Боднара, ми маємо зважати на необхідність дотримання всіх процедур виходу чи припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування чинності певних документів.

    «Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Ми вважаємо, що вони мають бути чинними, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території», - акцентував заступник міністра.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7.

    У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

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