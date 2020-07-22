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    Суспільство

    Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД

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    Україна виходить з угод СНД через&nbsp;збройну агресією Російської Федерації - Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД
    Україна виходить з угод СНД через збройну агресією Російської Федерації

    Наша держава вийде з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД

    Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД.

    Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 липня.

     «У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається у двосторонньому форматі на основі укладених нових та/або діючих двосторонніх договорів», - ідеться в пояснювальній записці.

    Як зазначається, Міністерство культури та інформаційної політики України в межах компетенції проаналізувало чинні міжнародні договори в рамках СНД щодо їх відповідності національним інтересам та вважає недоцільною подальшу участь України в Угоді про гуманітарне співробітництво держав СНД та Угоді про Раду з гуманітарного співробітництва держав СНД.

    Документ розроблено на виконання указу президента України від 19 травня 2018 року №139 «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав», схваленого на засіданні Кабінету міністрів України 6 червня 2018 року.

    Указ набере чинності після підписання його президентом України.

    Як повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.

    Кабмін держава СНД уряд
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