Росія відреагувала на американський законопроєкт про військову допомогу Україні



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Росія пригрозила «не соромитися постачати зброю ДНР і ЛНР»

Ухвалення Сенатом США законопроєкту про військову допомогу Україні в розмірі $300 млн «відкриє Росії двері» для офіційних поставок зброї на Донбас

Росія зможе офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі, якщо Сполучені Штати Америки затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников, повідомляє «Інтерфакс».

За словами чиновника, ухвалення Сенатом США законопроєкту про військову допомогу Україні в розмірі $300 млн «відкриє Росії двері» для офіційних поставок зброї на Донбас.

«Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти - ДНР і ЛНР. В таких умовах ми маємо теж право постачати зброю (бойовикам - ред.) офіційно», - заявив Калашников.

На його думку, у такому разі Росії нічого не залишиться, крім як «закрити цю тему - не соромитися постачати зброю ДНР і ЛНР».

Нагадаємо, напередодні американські сенатори від демократів і лібералів підготували законопроєкт про щорічне виділення Україні в якості військової допомоги $300 млн. Поставки будуть включати і летальну зброю.

У Білому домі підтримали збільшення постачань Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.