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Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Англійську мову посилино вивчатимуть у військових вишах
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У вишах реалізується низка інноваційних освітніх проектів у рамках переходу на стандарти НАТО

В Україні в рамках програми з підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовцями ЗСУ мають намір навчити бійців вільно розмовляти англійською до 2026 року. Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», - сказав він.

Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою. Генерал-майор також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується ряд інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін кращих військових практиків, а також вчених для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.

Нагадаємо, комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроєкт №9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, а також містить пакет рішень для доступності її вивчення.

У майбутньому Україна оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму «єПідтримка». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння мовою.

Теги: освіта мова військові

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