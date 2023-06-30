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Англійська стане обов’язковою. Стало відомо, хто платитиме за курси для українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Англійська стане обов’язковою. Стало відомо, хто платитиме за курси для українців
Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти — від дитячих садочків до університетів, від дошкільнят до науковців
фото ілюстративне

До Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт про англійську мову як мову міжнародного спілкування

У майбутньому Україна оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму «єПідтримка». Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю.

«До Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов’язковою в усій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Робитимемо все, щоб кожен українець мав можливість говорити англійською», – сказав Шмигаль.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння мовою.

«Держава оплачуватиме спеціальні курси. Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською», – заявив міністр.

Крім цього, Федоров зазначив, що англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти — від дитячих садочків до університетів, від дошкільнят до науковців. Держава підтримуватиме професійний розвиток освітян та бажання покращувати свої знання з англійської мови.

Крім цього, зазначається, що зміниться державна служба – всі чиновники зобов’язані будуть говорити англійською.

Також міністр анонсував, що англомовні фільми та телепрограми транслюватимуться на телебаченні мовою оригіналу. Інформація та оголошення щодо транспорту дублюватимуться англійською. Іноземцям відповідатимуть англійською, коли вони звертатимуться до довідкових служб на вокзалах, в аеропортах, річкових портах тощо.

«Володіння англійською мовою безпосередньо пов’язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина. Продовжуємо створювати революційні проєкти та ухвалювати закони для розвитку людського капіталу», – додав Федоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт, що визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

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Теги: Верховна Рада Англія Україна Денис Шмигаль Михайло Федоров

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