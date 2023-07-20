Англійська стане обов'язковою? Комітет Ради ухвалив рішення
Над терміном перехідного періоду, за який англійську мову мають опанувати чиновники та інші категорії, нардепи ще працюють
Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроєкт №9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, а також містить пакет рішень для доступності її вивчення. Про це повідомила заступниця голови комітету, нардепка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.
«Ця законодавча ініціатива – про можливості для українців, про залученість до міжнародного контексту і співробітництва, про інвестицію в себе і підвищення власної конкурентоспроможності», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ухвалення закону допоможе досягти корисних змін одразу на кількох напрямках.
- Євроінтеграційні прагнення: нинішня політика ЄС спрямована на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів, як мінімум, двома іноземними мовами.
- Подолання мовного барʼєру: на 2021 рік ми на 40 місці (з 112) у English Proficiency Index.
- Бізнес: В опитуванні 2016 року понад 70% компаній у 28 неангломовних країнах зазначили, що знання англійської мови важливо для їхнього бізнесу.
«Окрім того, ми з колегами неодноразово консультувалися з громадських суспільством та експертами щодо ризиків законопроєкту у питанні захисту української мови. Саме тому вирішено вилучити положення щодо дубляжу: обовʼязкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська – мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення. У оновленій версії законопроєкт і потрапить до сесійної зали.
Решта дискусії буде вже до другого читання. Зокрема і щодо перехідного періоду, за який англійську мову мають опанувати чиновники та інші категорії», – додала парламентарка.
Раніше повідомлялося, що у майбутньому Україна оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».
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