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    Суспільство

    Україна на Каннському кінофестивалі представить два фільми

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    Також у Каннах буде український павільйон на кіноринку March&eacute; du Film. - Україна на Каннському кінофестивалі представить два фільми
    Також у Каннах буде український павільйон на кіноринку Marché du Film.

    Стрічку «Додому» режисера Нарімана Алієва покажуть у конкурсній програмі «Особливий погляд», а картину Декеля Беренсона «Анна» відібрано до конкурсної програми короткометражних фільмів

    Україна на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі представить два фільми у конкурсних програмах. Про це повідомляє прес-служба  Держкіно.

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    Зазначається, стрічку «Додому» режисера Нарімана Алієва покажуть у конкурсній програмі «Особливий погляд», а картину Декеля Беренсона «Анна» (створену в копродукції України, Ізраїлю та Великої Британії) відібрано до конкурсної програми короткометражних фільмів.

    Також у Каннах буде український павільйон на кіноринку Marché du Film.

    «Україна на кінофестивалі буде представлена Національним павільйоном на кіноринку Marché du Film та двома фільмами у конкурсних програмах фестивалю», - поінформували у Держкіно.

    Як повідомлялося, 72-ий Каннський міжнародний кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.

    Нагадаємо, у Каннах оголосили основну програму конкурсу.

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