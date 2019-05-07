Україна на Каннському кінофестивалі представить два фільми



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Також у Каннах буде український павільйон на кіноринку Marché du Film.

Стрічку «Додому» режисера Нарімана Алієва покажуть у конкурсній програмі «Особливий погляд», а картину Декеля Беренсона «Анна» відібрано до конкурсної програми короткометражних фільмів

Україна на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі представить два фільми у конкурсних програмах. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Зазначається, стрічку «Додому» режисера Нарімана Алієва покажуть у конкурсній програмі «Особливий погляд», а картину Декеля Беренсона «Анна» (створену в копродукції України, Ізраїлю та Великої Британії) відібрано до конкурсної програми короткометражних фільмів.

Також у Каннах буде український павільйон на кіноринку Marché du Film.

«Україна на кінофестивалі буде представлена Національним павільйоном на кіноринку Marché du Film та двома фільмами у конкурсних програмах фестивалю», - поінформували у Держкіно.

Як повідомлялося, 72-ий Каннський міжнародний кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.

Нагадаємо, у Каннах оголосили основну програму конкурсу.