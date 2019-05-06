В Україні цього року планують завершити виробництво 49 патріотичних фільмів



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У I кварталі 2019 року Держкіно не виділяло фінансову підтримку на виробництво та розповсюдження фільмів

Виробництво двох фільмів з 49 вже завершено

В Україні у 2019 році за підтримки уряду та Міністерства культури України планується завершити виробництво 49 патріотичних фільмів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві культури України.

«За державної підтримки уряду та Міністерства культури України, в рамках виконання бюджетної програми «Виробництво (створення) фільмів патріотичного спрямування», у 2019 році планується завершення виробництва 49 фільмів, з яких станом на (3 травня 2019 року — ред.) виробництво 2-х фільмів вже завершено», — йдеться у відповіді на запит.

Також, зазначається, що у 2018 році було створено один фільм за підтримки уряду та Міністерства культури України.

Нагадаємо, у I кварталі 2019 року Держкіно не виділяло фінансову підтримку на виробництво та розповсюдження фільмів.