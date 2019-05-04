День Європи-2019 у Вінниці: організатори обіцяють нові фестивалі, тематичні проекти та незвичні фотозони



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Вінниця уже традиційно готується відзначати День Європи

18 травня на вінничан та гостей міста чекає дуже насичена розважальна та мистецька програма на різний вік та смаки. А також організатори готують чимало сюрпризів. Як цього року у Вінниці відзначатимуть День Європи, 3 травня розповіли організатори під час прес-конференції.

Свято Дня Європи в країнах Європейського Союзу було започатковано ще у 1985 році. В Україні офіційно його почали відзначати щорічно у третю суботу травня з 2003-го згідно з Указом Президента. Вінниця в цьому році 18 травня відзначатиме День Європи уже дванадцятий рік поспіль. Це свято стало гарною традицією, яке об’єднує усю громаду. На День Європи до міста завжди приїздять поважні закордонні гості з міст-побратимів та партнерів з міжнародних організацій, а також з’їжджаються туристи з усієї України. Центр міста перетворюється на пішохідну зону з цікавими інтерактивними, мистецькими та арт-майданчиками. Вінничани та гості міста можуть взяти участь у майстер-класах та концертних програмах, зробити селфі біля тематичних локацій, які щороку різні.

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«Це свято стало уже традиційним для нашого міста, ми його проводимо 12-й рік поспіль. Та кількість людей, яка приходить на День Європи разом із родинами та всією нашою територіальною громадою, - дає такий зворотній зв’язок, і ми бачимо, що це вінничанам потрібно. Хочу від імені міського голови Сергія Моргунова та всієї команди, яка працює над організацією свята, запросити всіх 18 травня на відзначення Дня Європи у місті Вінниці. Як завжди, воно буде яскравим, цікавим, феєричним і творчим. Атмосфера, яка панує у місті в цей день, дає кожному із нас зрозуміти, що ми єдина територіальна громада, де і працюємо, і святкуємо разом», - говорить заступник міського голови Галина Якубович.

Цьогоріч під час святкування Дня Європи також будуть задіяні різні локації, починаючи від площі Ліверпуль і до Центрального міського парку. Розпочнеться свято з урочистого відкриття о 14:00 на Майдані Незалежності, коли містяни та гості побачать «Віденський бал по-вінницьки». Це буде дуже масштабне дійство – на головній площі міста одночасно вальсуватимуть більше 200 пар. Після чого тут лунатиме класика, зокрема симфо-шоу у виконанні оркестру «Київська Камерата». Вінницький академічний камерний хор «Вінниця», міський Палац мистецтв та гурт «Sunrise» підготували спільний творчий проект «European Musical Travel». Також на цій площі, біля фонтану «Мушля», проходитиме фестиваль «VinBookFest» де діятиме книжкова виставка-ярмарок українських видавництв та книгарень, різні майстер-класи. Неподалік Центр історії Вінниці запрошуватиме вінничан приєднатись до історичного проекту «Ординація Вінниці», який знайомитиме усіх бажаючих з дуже важливою подією 18-го сторіччя в житті громади – появою статуту міста 1790 року. Оригінал цього документу зберігається в архівах Варшави, але співробітники Центру історії замовили його копію, яку спільно з Державним архівом Вінницької області перекладено українською мовою. Ближче до вечора в рамках проекту «Ніч Європи» для вінничан співатиме Злата Огнєвіч. А для святкових вечірніх селфі тут встановлять цікаві світлові інсталяції.

Вулиця Соборна перетвориться на маленьку Європу. Тут представлять проект «Feel Europe». Організатори розмістять тематичні локації: «Букінгемський палац», «Сад Клода Моне», «Віденська опера», «Європейський Олімп», «Дісней Ленд», «Дикий ліс добрих вікінгів». Також традиційно вздовж головної вулиці міста будуть розташовані різноманітні інсталяції в 3D форматі, квіткові композиції, «живі» скульптури та фонтани. Вперше вінничани побачать «живу» картину. Крім того, на Соборній буде дитяче містечко розваг, а для дорослої публіки проводитимуся показові бої реконструкторів. Також вперше під час святкування Дня Європи на Соборній пройде фестиваль спорту «Сила міст-7». Ще одна новинка в цьому році – фестиваль циркового мистецтва «Яскрава арена».

«Тематичні локації «Європейський олімп», «Дикий ліс добрих вікінгів» та інші на вулиці Соборній буде презентовано вперше. Дуже цікавою буде історична локація на Майдані Незалежності, де буде представлено відомості про перший Статут нашого міста, оригінал якого знаходиться у книгосховищах Варшави в Польщі. Це фактично була перша Конституція Вінниці. Зусиллями Центру історії Вінниці, Державного архіву Вінницької області і безпосередньої участі міського голови Сергія Моргунова, - ми змогли отримати документ та зробити його копію. Його переклали на українську мову і покажуть під час відзначення Дня Європи», - зазначив директор департаменту культури Максим Філанчук.

На площі «Ліверпуль» влаштують «Парад оркестрів». З 14:30 і до вечора тут виступатимуть кращі оркестри міста, області та України.

Уже традиційно на площі Європейській зберуться студенти усіх навчальних закладів міста. ГО «Розвиток. Розвиток» проводитиме уже VIII-й фестиваль «Вінницька студентська весна». Поруч буде розміщено виставку вишів «Європейська освіта в Україні». А ближче до вечора розпочнеться проект «КІНО-дворик» із переглядом фільмів open air. У кінотеатрі «Родина» з 21:00 розпочнеться «Ніч Європейського кіно».

На Майдані Небесної Сотні в рамках проекту «Україна, освячена горном» розмістяться містечко гончарів та співатимуть фольклорні колективи Вінниччини. Тут можна буде побачити одразу декілька виставок – покажуть експонати з фондів Обласного центру народної творчості, обласних художнього та краєзнавчого музеїв. Символічно, що саме на цій локації, яка представлятиме українські народні традиції та культуру, - містяни та гості зможуть долучитись до меморіального проекту «Хайтарма. Повернення». Цей проект буде присвячений Дню боротьби за права кримськотатарського народу, адже Крим – це Україна.

У Центральному міському парку уже традиційно проходитиме фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest» із смачною кавою, food-кортами, тематичними фотозонами. Біля Літнього театру проходитиме фестиваль дитячої та юнацької творчості «ART LEND fest». Також тут відбудеться І-й Вінницький фестиваль актуального вуличного мистецтва «Com.Unity». Спеціальним гостем стане відомий реп-виконавець «GIGA1». На стадіоні у парку триватимуть Всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Буде забіг на дистанцію 1500 м найсильніших легкоатлетів України, а також пройде турнір з армспорту.

Генеральний партнер свята – житловий комплекс «Сімейний Comfort». Партнер заходів – фонд громади «Подільська громада».