Україна отримала від Південної Кореї 20 тисяч тестів на Covid-19



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Україна отримала гуманітарну допомогу від Республіки Корея

«Україна налаштована на подальше всебічне зміцнення дружніх відносин із Республікою Корея», – Кулеба

Сьогодні, 3 червня, в Україну було доставлено гуманітарну допомогу від Республіки Корея у вигляді наборів для тестування на Covid-19 з метою подолання коронавірусної інфекції (загалом у наборах - 20 тис. тестів). Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

«Українська сторона налаштована на подальше всебічне зміцнення дружніх відносин із Республікою Корея та докладатиме всіх зусиль для взаємовигідного розвитку перспективних напрямів двостороннього співробітництва», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як зазначено, цей дружній жест із боку уряду Кореї став практичним втіленням домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента Республіки Корея Мун Чже Іна у квітні цього року.

Кулеба висловив щиру вдячність корейській стороні за своєчасну допомогу та послідовну підтримку зусиль України в боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 21 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Республіка Корея виділила Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом.