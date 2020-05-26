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    Суспільство

    Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)

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    Марка присвячена українським медикам і військовим - Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)
    Марка присвячена українським медикам і військовим
    Фото: Наталія Мухіна, Facebook

    Спецпогашення поштової марки «Передова» відбудеться 29 травня

    Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену українським медикам, які на фронті боротьби із коронавірусом, і військовим, що захищають незалежність України.

    Про випуск нової марки повідомила на своїй сторінці у Facebook Наталія Мухіна, начальник Управління філателістичної продукції ПАТ «Укрпошта».

    Вона зазначила, що від початку наступу епідемії поштові випуски, присвячені боротьбі з Covid-19, вже здійснили кілька поштових адміністрацій.

    «Однак український випуск – винятковий. Коли увесь світ постав перед загрозою поширення коронавірусної хвороби, в Україні, яка вже кілька років відстоює свою незалежність та територіальну цілісність, відкрився другий фронт – медичний. Відважні українські медики постали на передовій пліч о пліч з мужніми військовими, захищаючи найцінніше – життя та незалежність українців», - написала Мухіна.

    Автор поштового випуску - харківський ілюстратор Нікіта Тітов.

    «Цей випуск – данина вдячності українським медикам та військовим, а також тим, хто був і залишається на передовій попри карантинні обмеження – водіям, продавцям, операторам та листоношам, кур’єрам, пекарям, пожежникам, поліцейським та багатьом-багатьом іншим…» - додала Мухіна.

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    Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)
    Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)
    Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)

    Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки «Передова» відбудеться 29 травня о 12:30.в Києві біля входу до київського головпоштамту.

    Київ війна лікар Укрпошта коронавірус
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