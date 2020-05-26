Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену двом фронтам (фото)



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Марка присвячена українським медикам і військовим Фото: Наталія Мухіна, Facebook

Спецпогашення поштової марки «Передова» відбудеться 29 травня

Україна випустила поштову марку «Передова», присвячену українським медикам, які на фронті боротьби із коронавірусом, і військовим, що захищають незалежність України.

Про випуск нової марки повідомила на своїй сторінці у Facebook Наталія Мухіна, начальник Управління філателістичної продукції ПАТ «Укрпошта».

Вона зазначила, що від початку наступу епідемії поштові випуски, присвячені боротьбі з Covid-19, вже здійснили кілька поштових адміністрацій.

«Однак український випуск – винятковий. Коли увесь світ постав перед загрозою поширення коронавірусної хвороби, в Україні, яка вже кілька років відстоює свою незалежність та територіальну цілісність, відкрився другий фронт – медичний. Відважні українські медики постали на передовій пліч о пліч з мужніми військовими, захищаючи найцінніше – життя та незалежність українців», - написала Мухіна.

Автор поштового випуску - харківський ілюстратор Нікіта Тітов.

«Цей випуск – данина вдячності українським медикам та військовим, а також тим, хто був і залишається на передовій попри карантинні обмеження – водіям, продавцям, операторам та листоношам, кур’єрам, пекарям, пожежникам, поліцейським та багатьом-багатьом іншим…» - додала Мухіна.

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки «Передова» відбудеться 29 травня о 12:30.в Києві біля входу до київського головпоштамту.