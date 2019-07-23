Україна вперше направила миротворців до Малі



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Українські миротворці

Наразі 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах у низці країн

Український національний персонал 23 червня цього року у складі п’яти осіб уперше долучився до виконання завдань Багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації в Малі.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ полковник Валентин Левчик, інформує пресслужба Сухопутних військ.

За словами Левчика, наразі 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах у низці країн.

Зокрема, це Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (12 осіб), Місія ООН у Косово (дві особи), Місія ООН у Республіці Південний Судан (чотири особи), тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (шість осіб), сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (одна особа); тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан (21 особа), багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (п’ять осіб) та спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів).

«Висока оцінка від міжнародних партнерів стала основним підґрунтям для постійного запрошення України до участі в новостворюваних та вже існуючих миротворчих місіях, а також для розширення географії залучення Збройних сил України до миротворчої діяльності в усьому світі», - зазначив Левчик.

Нагадаємо, навесні повідомлялося, що Україна готується збільшити контингент миротворців у Малі.

Окрім того, до Конго відправились українські миротворці десятої ротації.