Україна збільшить контингент миротворців у Малі



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Всього задіяно 272 наших миротворці.

Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, в районі Аб'єй, Малі, на Кіпрі, в Косово

Україна бере участь у шести миротворчих операціях ООН і зараз готується збільшити контингент у Малі, поповнивши місію військовими спостерігачами та офіцерами штабу.

Про це повідомив в інтерв'ю Службі новин ООН представник Міноборони при Постійному представництві України в ООН генерал-майор Юрій Кравець.

«На підставі указу президента прийнято рішення про розширення участі в Малі. Є рішення про введення дев'ятьох фахівців, це спостерігачі ООН та офіцери штабу. Готується перша партія. Сподіваємося, що буквально днями вони прибудуть туди», - розповів Кравець.

Загалом, за його словами, Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, в районі Аб'єй, Малі, на Кіпрі, в Косово.

Всього задіяно 272 наших миротворці.

Найбільша місія – в Конго, де розгорнуто вертолітний загін: понад 250 осіб, чотири бойові вертольоти Мі-24 і чотири військово-транспортні вертольоти Мі-8.

«У цій місії ми виконуємо різноманітні завдання, і при цьому не ставимо жодних застережень, тобто в нашому випадку ми готові виконувати, згідно з мандатом, всі поставлені завдання», - підкреслив генерал-майор.

Він констатував, що участь України в миротворчих операціях ООН здійснюється у складний момент для нашої держави.

«На сході йде війна, безперервна зовнішня агресія, але в цей момент ми вважаємо, що ми повинні бути вірними нашим зобов'язанням перед ООН. І саме участь наших миротворців у цих серйозних місіях – це свідчення того, як серйозно ми оцінюємо це наше завдання», - підкреслив генерал Кравець.

Загалом за роки незалежності у 27 миротворчих місіях взяли участь близько 45 тис. українських військовослужбовців.