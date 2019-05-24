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    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації

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    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації
    Фото: Міноборони

    Усі військовослужбовці є учасниками бойових дій на сході України

    В рамках десятої ротації особовий склад 18 окремого вертолітного загону Повітряних Сил ЗСУ, який виконує миротворчу місію у складі Місії ООН, вирушив до Демократичної Республіки Конго.

    Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    «23 травня на базі одного з військових формувань повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України відбулися урочисті проводи десятої ротації особового складу 18 окремого вертолітного загону, яка виконує завдання у складі Місії ООН в Демократичній Республіці Конго», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, усі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України.

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    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації
    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації
    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації
    До Конго відправились українські миротворці десятої ротації

    У Конго українські військовослужбовці виконуватимуть завдання за призначенням упродовж щонайменше шести місяців.

    За цей час українські екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 вестимуть повітряну розвідку, патрулюватимуть визначені території, забезпечуватимуть повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ Місії ООН, повідомили в прес-службі.

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