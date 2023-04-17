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Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер
фото з відкритих джерел

Новий удар по Кримському мосту вкрай ускладнить використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки

Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від Росії, перервавши логістичні зв’язки півострова з територією РФ, це стане першим вагомим кроком до повернення півострова без застосування військової сили, заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ефірі національного телемарафону.

«Зараз необхідно ізолювати Крим від Росії. Це можна зробити, обірвавши логістичні зв’язки, наприклад, знову вдаривши по Кримському мосту. Можливо, вивести з ладу військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягти. Це Україна може зробити вже зараз», – заявив Волкер.

Він підкреслив, що Крим є дуже важливим для майбутньої безпеки України в Чорному морі, оскільки її буде дуже складно забезпечити без контролю над півостровом.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Зазначимо, що Керченський міст – стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Як відомо, президент України Володимир Зеленський заперечив причетність України до вибуху на мосту через Керченську протоку, яка з'єднує окуповану Крим із материковою частиною РФ.

Теги: Курт Волкер Керченський міст Крим

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