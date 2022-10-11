Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо

Надія Клочко
glavcom.ua
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня
фото з відкритих джерел

Серед загиблих внаслідок вибуху на Керченському мосту – суддя Арбітражного суду Москви

Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей. Сьогодні стало відомо про загибель на Кримському мосту судді Арбітражного суду Москви Сергія Маслова. Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах.

За даними російських ЗМІ, що Маслов був у відпустці, яку він збирався провести на окупованому півострові. Зв'язок із суддею зник після вибуху на Кримському мосту.

Суддя Маслов планував провести відпустку у Криму
Суддя Маслов планував провести відпустку у Криму

Російські медіа повідомляють, що суддя їхав переправою в одному авто з гідами-істориками із Санкт-Петербурга, про загибель яких стало відомо раніше, та фітнес-тренером з Євпаторії, який переїхав до Москви.

Едуард Чучакін і Зоя Сафронова працювали гідами
Едуард Чучакін і Зоя Сафронова працювали гідами

Ймовірно, саме на Cadillac Маслова, який він купив у 2017 році, вся ця компанія і їхала до Криму. Відомо також, що московський суддя мав земельну ділянку на окупованому Росією півострові.

Уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін жив і працював у Москві
Уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін жив і працював у Москві

Таким чином наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту – 42-річний суддя Сергій Маслов, 26-річний фітнес-тренер, уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін, 53-річний Едуард Чучакін і 33-річна Зоя Сафронова, які вони працювали гідами.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. 

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Читайте також: Бомба у вантажівці: The New York Times озвучила деталі вибуху на Кримському мосту
Теги: суддя росія Крим вибух Кримський міст

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна
Британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна
9 жовтня, 09:19
Росія 10 жовтня завдала ракетного удару по містах України
Кримський міст ні до чого. Глава МЗС розкрив істинні причини ракетної атаки РФ
Вчора, 15:10
пошкоджений міст через Керченську протоку після сьогоднішнього потужного вибуху
Пошкоджений Керченський міст зняли із супутника (фото)
9 жовтня, 01:57

Соціум

У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
66K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
37K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
36K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
35K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
34K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту