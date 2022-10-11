Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо

Серед загиблих внаслідок вибуху на Керченському мосту – суддя Арбітражного суду Москви

Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей. Сьогодні стало відомо про загибель на Кримському мосту судді Арбітражного суду Москви Сергія Маслова. Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах.

За даними російських ЗМІ, що Маслов був у відпустці, яку він збирався провести на окупованому півострові. Зв'язок із суддею зник після вибуху на Кримському мосту.

Суддя Маслов планував провести відпустку у Криму

Російські медіа повідомляють, що суддя їхав переправою в одному авто з гідами-істориками із Санкт-Петербурга, про загибель яких стало відомо раніше, та фітнес-тренером з Євпаторії, який переїхав до Москви.

Едуард Чучакін і Зоя Сафронова працювали гідами

Ймовірно, саме на Cadillac Маслова, який він купив у 2017 році, вся ця компанія і їхала до Криму. Відомо також, що московський суддя мав земельну ділянку на окупованому Росією півострові.

Уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін жив і працював у Москві

Таким чином наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту – 42-річний суддя Сергій Маслов, 26-річний фітнес-тренер, уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін, 53-річний Едуард Чучакін і 33-річна Зоя Сафронова, які вони працювали гідами.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.