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Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова
Російські спецслужби вважають, що вибуховий пристрій, який здетонував на мосту, був захований в рулонах з будівельною поліетиленовою плівкою
фото: соцмережі

Росіяни встановили 12 осіб, яких підозрюють у причетності до інциденту

ФСБ Росії повідомило, що в рамках розслідування вибухів на Кримському мосту затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України і Вірменії, яких підозрюють в участі в підготовці злочину. Про це пише «Інтерфакс».

ФСБ і Слідчий комітет РФ встановили, що організатором підриву на Кримському мосту «було Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники і агентура», – повідомили в російській спецслужбі.

Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова фото 1

У рашистському відомстві додали, що слідчі встановили 12 осіб, яких підозрюють у причетності до інциденту.

ФСБ показало рентген вантажу, який міг вибухнути на Кримському мосту
ФСБ показало рентген вантажу, який міг вибухнути на Кримському мосту

Слідство вважає, що вибуховий пристрій, який здетонував на мосту, був захований в рулонах з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 піддонах загальною вагою 22 770 кілограмів. За даними ФСБ, на початку серпня бомбу відправили з Одеси в Болгарію, звідти в Вірменію, Грузію і потім в Росію.

Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова фото 2

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинули чотири людини.

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Теги: розвідка вибух ФСБ путін розслідування Кримський міст Кирило Буданов

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