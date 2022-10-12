Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова

Російські спецслужби вважають, що вибуховий пристрій, який здетонував на мосту, був захований в рулонах з будівельною поліетиленовою плівкою

Росіяни встановили 12 осіб, яких підозрюють у причетності до інциденту

ФСБ Росії повідомило, що в рамках розслідування вибухів на Кримському мосту затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України і Вірменії, яких підозрюють в участі в підготовці злочину. Про це пише «Інтерфакс».

ФСБ і Слідчий комітет РФ встановили, що організатором підриву на Кримському мосту «було Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники і агентура», – повідомили в російській спецслужбі.

У рашистському відомстві додали, що слідчі встановили 12 осіб, яких підозрюють у причетності до інциденту.

ФСБ показало рентген вантажу, який міг вибухнути на Кримському мосту

Слідство вважає, що вибуховий пристрій, який здетонував на мосту, був захований в рулонах з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 піддонах загальною вагою 22 770 кілограмів. За даними ФСБ, на початку серпня бомбу відправили з Одеси в Болгарію, звідти в Вірменію, Грузію і потім в Росію.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинули чотири людини.