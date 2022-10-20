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Зеленський нарешті розповів, чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський нарешті розповів, чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту
Україна не причетна до підриву Кримського мосту
фото з відкритих джерел

Підрив Кримського мосту є результатом внутрішньої боротьби силовиків та спецслужб РФ

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до вибуху на мосту через Керченську протоку, яка з'єднує окуповану Крим із материковою частиною РФ.

«Ми цього точно не замовляли, наскільки я знаю», – сказав президент в інтерв'ю телеканалу CTV News.

Зеленський повторив припущення, що підрив моста міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між військовими і ФСБ.

«Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним», – додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Читайте також: Підрив Кримського мосту: російська влада назвала терміни відновлення
Теги: Україна Володимир Зеленський Кримський міст

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