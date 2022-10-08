Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео
На Кримському мосту пролунав потужний вибух
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі повідомили, що вибух був дуже потужним – відчувалася виразна вібрація стін

У районі Кримського мосту зранку 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Про це повідомляють мешканці окупованого Криму в соцмережах.

Місцеві мешканці розповіли, що вибух пролунав близько 6 години ранку. Вони сказали, що був «приліт».

У місцевих телеграм-каналах активно поширюють фото та відео з місця події.

На кадрах видно, що горить на мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією.

Окупаційна влада Криму стверджує, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.

Цистерна з паливом, за попередніми даними, горить на одній із ділянок Кримського мосту, судноплавні арки не пошкоджені.

Рух мостом припинено.

Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.

Теги: Крим пожежа відео вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Кримський міст у вогні: рух заблоковано (фото, відео)
Кримський міст у вогні: рух заблоковано (фото, відео)
Окупанти накрили «Градами» три громади на Дніпропетровщині
Окупанти накрили «Градами» три громади на Дніпропетровщині
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
В окупованому Іловайську «бавовна»: горить склад окупантів (відео)
В окупованому Іловайську «бавовна»: горить склад окупантів (відео)
Окупанти запустили по Харкову п’ять ракет: деталі прильотів
Окупанти запустили по Харкову п’ять ракет: деталі прильотів
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
39K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
26K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
13K
У військовій формі на трофейному танку. Добкін здивував соцмережі
12K
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
9015
Меркель заявила, що міцний мир у Європі неможливий без Росії: Банкова відреагувала

Новини

ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27
У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Вчора, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Вчора, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Вчора, 07:01

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту