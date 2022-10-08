На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Місцеві жителі повідомили, що вибух був дуже потужним – відчувалася виразна вібрація стін

У районі Кримського мосту зранку 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Про це повідомляють мешканці окупованого Криму в соцмережах.

Місцеві мешканці розповіли, що вибух пролунав близько 6 години ранку. Вони сказали, що був «приліт».

У місцевих телеграм-каналах активно поширюють фото та відео з місця події.

На кадрах видно, що горить на мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією.

Окупаційна влада Криму стверджує, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.

Цистерна з паливом, за попередніми даними, горить на одній із ділянок Кримського мосту, судноплавні арки не пошкоджені.

Рух мостом припинено.

Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.