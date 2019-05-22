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    Суспільство

    Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови у перетині кордону

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    За два неповних місяці 2019 року правоохоронці Ізраїлю відмовили 500 громадянам України у в'їзді - Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови у перетині кордону
    За два неповних місяці 2019 року правоохоронці Ізраїлю відмовили 500 громадянам України у в'їзді

    Серед українських громадян суттєво зменшилася кількість претендентів на притулок в Ізраїлі

    Україна і Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Про це повідомляє прес-служба МВС.

    «Домовлено докласти максимум зусиль в рамках чинного законодавства з метою мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав», - йдеться в повідомленні.

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    Ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян і спрощення механізму працевлаштування за нині чинною угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці в Ізраїлі.

    Зазначається, що серед українських громадян суттєво зменшилася кількість претендентів на притулок в Ізраїлі.

    Сторони домовилися ретельно розглядати скарги громадян щодо некоректного поводження з ними під час процедури прикордонного контролю. Кожен з таких сигналів, отриманих дипломатичними каналами, стане предметом окремого службового розслідування відповідальних відомств.

    Раніше стало відомо, що за два неповних місяці 2019 року правоохоронці Ізраїлю відмовили 500 громадянам України у в'їзді.

    Також повідомлялося, що в київському аеропорту Бориспіль близько 35 ізраїльтян, які прибули в столицю України ранковим рейсом компанії Ель-Аль, не пройшли паспортний контроль.

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