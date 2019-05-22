Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови у перетині кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За два неповних місяці 2019 року правоохоронці Ізраїлю відмовили 500 громадянам України у в'їзді

Серед українських громадян суттєво зменшилася кількість претендентів на притулок в Ізраїлі

Україна і Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Домовлено докласти максимум зусиль в рамках чинного законодавства з метою мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав», - йдеться в повідомленні.

Ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян і спрощення механізму працевлаштування за нині чинною угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці в Ізраїлі.

Зазначається, що серед українських громадян суттєво зменшилася кількість претендентів на притулок в Ізраїлі.

Сторони домовилися ретельно розглядати скарги громадян щодо некоректного поводження з ними під час процедури прикордонного контролю. Кожен з таких сигналів, отриманих дипломатичними каналами, стане предметом окремого службового розслідування відповідальних відомств.

Раніше стало відомо, що за два неповних місяці 2019 року правоохоронці Ізраїлю відмовили 500 громадянам України у в'їзді.

Також повідомлялося, що в київському аеропорту Бориспіль близько 35 ізраїльтян, які прибули в столицю України ранковим рейсом компанії Ель-Аль, не пройшли паспортний контроль.