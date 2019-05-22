  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Місія МВФ спростувала чутки про від’їзд та продовжує працювати у Києві

    • Розсилка
    МВФ продовжує роботу в Україні&nbsp; - Місія МВФ спростувала чутки про від’їзд та продовжує працювати у Києві
    МВФ продовжує роботу в Україні 

    Експерти фонду продовжать зустрічі з представниками української влади

    Місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Києві. Про це повідомили в Постійному представництві МВФ в Україні.

    «Експерти МВФ продовжують свої зустрічі з владою», - зазначили в представництві.

    Таким чином в представництві прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що нібито місія достроково залишає Київ і перегляду програми не буде.

    Читайте також

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу 20 травня. Місія МВФ прибула для того, щоб дати оцінку українським реформам, які уряд зобов'язався провести в рамках програми співпраці, схваленій в грудні 2018 року. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

    Місія МВФ приїхала в Україну на два тижні, щоб оцінити прогрес виконання реформ за програмою stand-by, розпочатої менше півроку назад. Але, зважаючи на політичну невизначеність і ряд резонансних судових рішень, що перекреслюють попередні домовленості влади з кредитором, навряд чи за результатами візиту Фонд прийме рішення про виділення країні чергового траншу.

    21 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України.

     

    Читайте також
    МВФ реформа економіка Україна фінанси уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ