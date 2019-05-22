Місія МВФ спростувала чутки про від’їзд та продовжує працювати у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВФ продовжує роботу в Україні

Експерти фонду продовжать зустрічі з представниками української влади

Місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Києві. Про це повідомили в Постійному представництві МВФ в Україні.

«Експерти МВФ продовжують свої зустрічі з владою», - зазначили в представництві.

Таким чином в представництві прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що нібито місія достроково залишає Київ і перегляду програми не буде.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу 20 травня. Місія МВФ прибула для того, щоб дати оцінку українським реформам, які уряд зобов'язався провести в рамках програми співпраці, схваленій в грудні 2018 року. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Місія МВФ приїхала в Україну на два тижні, щоб оцінити прогрес виконання реформ за програмою stand-by, розпочатої менше півроку назад. Але, зважаючи на політичну невизначеність і ряд резонансних судових рішень, що перекреслюють попередні домовленості влади з кредитором, навряд чи за результатами візиту Фонд прийме рішення про виділення країні чергового траншу.

21 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України.